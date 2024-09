Coppa Davis 2024 Italia-Brasile | dove vedere in Tv il debutto sold out a Bologna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) L’innon è più una meteora. La formazione azzurra debutta nella 112esima edizione del torneo di Tennis per Nazionali contro ile lo fa da campione in carica, dopo la conquista dell”Insalatiera’ a 47 anni dalla prima volta. La squadra capitanata da Filippo Volandri sarà impegnata nel gruppo con Belgio e Olanda, oltre ai carioca, fino al 15 settembre a: obiettivo staccare il pass per la fase finale di Malaga a novembre, cavalcando il periodo d’oro del tennisno e aprendo un nuovo ciclo di successi.-out aLa spedizione azzurra che affronterà le sfide alla Unipol Arena di Caselecchio di Reno sarà composta da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli per il singolare, con una delle coppie più affiatate al mondo nel doppio, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.