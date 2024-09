Ancona Un’emozione segnare sotto la Nord

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Con due lampi in tre minuti, il primo di testa e il secondo di destro in scivolata, Antonio Martiniello ha illuminato il debutto al Del Conero nella stagione dell’ennesima rinascita. Due gol da falco d’area e 2-0 all’Isernia, formazione neopromossa che ha tenutoscacco l’per oltre un tempo. Prima del crollo verticale,i colpi di Totò Martiniello e compagni, partiti in sordina e poi esplosi in un secondo tempo che, sempre con il bomber, avrebbe potuto regalare anche il terzo gol ai 2600 spettatori presenti. Martiniello, ci racconta il primo gol? "Alluci ha battuto un calcio d’angolo che abbiamo provato spesso in settimana più volte, ci ho creduto e ho segnato. Un gol dei miei". E poi il secondo centro, una vera rete di rapina. "Ho battezzato che la palla arrivava lì.