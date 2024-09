X Factor 2024 | conduttrice giudici dove e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Torna Xcon una nuova stagione (la 18esima) ricca di novità a cominciare dallae dal tavolo dei giurati. Vediamo insiemeandrà in onda il talent che ha lanciato diversi cantanti del panorama musicale italiano. Xvederlo in tv ‘La grande festa della musica’ sta per avere inizio. Uno dei talent più attesi di questa stagione è sicuramente Xche ha raggiunto la maturità con la 18esima edizione. Il programma quest’anno ha in serbo diverse sorprese a partire dalla finale che si svolgerà, a dicembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il via per Xè previsto per giovedì 12 settembrein prima serata su Sky e in streaming su Now. Giorgia, al suo esordio nella conduzione in solitaria, prende il posto di Francesca Michielin al timone del programma. Nuovi anche i giurati con Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.