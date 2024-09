Vigonovo Venezia nuova norma per favorire la rigenerazione degli edifici vincolati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024)(VE) – 9.9.2024 Puntare alla ristrutturazione e allaesistenti, questo è l’impegno e l’obiettivo che l’amministrazione comunale si prefigge con l’istituzione del nuovo grado di vincolo per alcuniche sono oggetto di interesse storico ambientale. Per questo con la Variante Parziale 3 al PianoInterventi è stata introdotta unasoluzione per alcune tipologie diper ragioni storiche e ambientali. Il provvedimento adottato è consultabile sul sito del Comune e fino al 15 settembre e possono pervenire le osservazioni. Ciò che di fatto si è definito è un nuovo grado di tutela che alleggerisce gli adempimenti progettuali ai fini di mantenere la dovuta tutela del patrimonio storico e culturale del territorio ma senza condizionarne eccessivamente soluzioni e costi per la ristrutturazione.