Una situazione insostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Se il 9 settembre, scaduti tutti i termini, non si avrà un contratto pienamente conforme e rispettoso del capitolato di gara (a tutela dei cittadini utenti e dei lavoratori), si proceda ad annullare, in autotutela e per inadempienza, tutti gli atti finora assunti e si lavori ad una nuova gara per il subappalto, che tenga conto delle necessità della popolazione e delle trasformazioni che hanno attraversato il territorio negli ultimi 10 anni". Così il gruppo consiliare del Partito democratico interviene nuovamente sulla vicenda del subappalto, la cui gara per l’assegnazione non è ancora sfociata nella firma del contratto e nella presa in servizio dei vincitori. Per il Pd (nella foto il consigliere Andrea Montefiori), "per assicurare che da lunedì il servizio di tpl sia erogato ai cittadini è dovuto intervenire il Prefetto, assumendo la decisione di prorogarlo ai precedenti affidatari.