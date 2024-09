Ubisoft le azioni crollano e gli investitori chiedono che la società venga privatizzata

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 9 settembre 2024)sta affrontando un periodo non propriamente semplice in ambito finanziario, con alcuniedsti che stanno cercando di convincere laa privatizzarsi, così da risollevarsi e dare vita ad un percorso di ripresa. Come leggiamo su Insider Gaming, in questi ultimi giorni il prezzo delledel publisher francese è letteralmente in caduta libera dopo le vendite deludenti di Star Wars Outlaws, mettendo di conseguenza in seria difficoltà la. Ma dopo che lehanno raggiunto il punto più basso da 10 anni a questa parte appena pochi giorni fa, anche oggi il valore è sceso nella borsa di Londra, raggiungendo il nuovo minimo di 13,66 euro e spingendo alcuniedsti a dare il via ad importanti cambiamenti alla struttura di