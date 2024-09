Tragedia al Circuito di Autopolis | Ryota Haga muore a 21 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) La comunità motociclistica mondiale è in lutto per la tragica scomparsa di, figlio dell’ex pilota di Superbike Noriyuki, che aveva appena compiuto 21, ha perso la vita in un incidente durante una gara della ST600, una categoria del campionato giapponese di motociclismo, presso ildi, situato nella prefettura di ?ita, Giappone. Secondo le ricostruzioni iniziali, l’incidente è avvenuto al via della corsa, quando il giovane pilota ha avuto problemi con la sua moto, rimanendo fermo sulla griglia di partenza. Nonostante gli sforzi per evitare la collisione,è stato travolto da due motociclisti che lo seguivano. L’impatto è stato devastante e, nonostante il tempestivo soccorso e il trasporto in elicottero all’ospedale di Kurume, il giovane pilota è morto a causa delle gravi ferite riportate.