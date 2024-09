Traffico Roma del 09-09-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esternamaggiormente concentrato tra laFiumicino e la diramazioneSud accade lo stesso sul interna tra Cassia e Prenestina consueti spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico e rallentamenti e code possibili tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni qui ricordiamo Inoltre una precedente incidente altezza via dei Campi Sportivi siamo ora su via di Grotta Perfetta dove in prossimità di via Jolie non si escludono maggiori rallentamenti stessa situazione su via Leone IV vicino via Candia 1 terzo incidente su via delle Capannelle sotto il ponte della ferrovia a causa del maltempo rimane chiusa via deignoli per la presenza di alberi sulla carreggiata via Guido calza per lo stesso motivo precedentemente chiuse le ...