Successo esterno grazie alla rete di Guzzini Montefano che cuore | vittoria nel recupero e in 10 contro 11

(Di lunedì 9 settembre 2024) 01 : Bucosse 6, Salvucci Raul 6 (1’ s.t. Badiali 6,5), Barilaro 6, Strano 6, Ruani 6 (1’ s.t. Mariani 6,5), Di Biagio 6, Tizi 6,5 (11’ s.t. Tomassetti 6), Tortelli 6,5, Lovotti 6, Pottetti 5,5 (1’ s.t. Naddeo 5), Pesaresi 6 (46’ s.t. Manna s.v.). A disp: Palazzo, Testiccioli, Tarquini, Selita. All. Passarini 6.: Strappini 6, Martedì 6,5, D’Auria 6 (29’ s.t. Scocco 6), Gabrielli 6, Orlietti 5, Di Lallo 7, Calamita 6,5, Pincini 6 (41’ s.t.7), Papa 6 (46’ s.t. Monachesi s.v.), Sindic (46’ s.t. Cingolani 6), Rombini 6 (29’ s.t. Luciani 6). A disp: Monina, Topa, Giampaolini, Morresi. All. Manisera 6,5. Arbitro: Sig. Marcello Tinetti di Ivrea. Reti:48’ s.t. Note: Calci d’angolo: 6-2. Ammoniti: Tortelli, Rombini, Sindic, Orlietti, Espulsioni: Orlietti per doppia ammonizione. Spettatori: 800 circa.: 3’ p.t. 4’ s.t.