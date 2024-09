Sneakers Gioseppe la collezione Fall Winter 2024-25

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Comode ed estremamente versatili, lesono ormai entrate di diritto nell’olimpo delle calzature più amate, specie da quando trend e passerelle le hanno rese protagoniste anche ai piedi dei look formali. Sulla scia delle ultime tendenze stagionali, la24-25 di Gioseppo Woman proponeglamour e funzionali, a prova di infinite combinazioni ed esigenze. L’iconica Vestal, modello di punta del brand spagnolo, si colora di calde palette autunnali mantenendo tuttavia le sue peculiarità basilari, come il plantare anatomico, e i materiali pregiati in pelle naturale. Tonalità soft a contrasto con accenti fluo, disponibili in quattro nuove diverse combinazioni, danno un tocco di dinamicità chic al look sportivo.