Semplicità al potere | come la ' convenience' sta trasformando il nostro quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 9 Settembre 2024. Nel panorama contemporaneo dei consumi, la ricerca di praticità eè divenuta un motore di trasformazione che influenza in maniera significativa le scelte dei consumatori. Il concetto di "", ovvero la convenienza intesafacilità d'uso e risparmio di tempo, si riflette in una vasta gamma di prodotti di uso, orientando l'innovazione e definendo nuove tendenze di mercato. I dispositivi tecnologici e la domotica semplificano la vita La tecnologia ha giocato da sempre un ruolo cruciale nel semplificare molti aspetti della vita quotidiana. I dispositivi tecnologici e la domotica rappresentano, infatti, il settore principale in cui la convenienza è al centro dell'innovazione sotto vari punti di vista.