Rigassificatori Giovannini | Tornare indietro si può Ma Pichetto | Sono la nostra garanzia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nel 2022 in via eccezionale e temporanea si è pensato ai, perché davvero si temeva una crisi del gas a seguito della guerra in Ucraina, l’ex-ministro del Governo Draghi, Enrico, ripercorre con ilfattoquotidiano.it le decisioni che avevano portato a quella scelta. Eppure, i consumi del gas hanno continuato a scendere e l’attuale fornitura è più che sufficiente, nella direzione della totale dismissione delle infrastrutture fossili da raggiungere entro il 2050. Quella scelta presa in via prudenziale, a fronte del calo dei consumi si può ritrattare? “Certamente sì – spiega l’ex ministro, oggi direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile – si può sempree negoziare delle vie d’uscita come abbiamo negoziato di corsa delle soluzioni tampone quale questa dei”.