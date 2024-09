Qual è il record di punti nel ranking ATP? Sinner ancora lontano da Djokovic Federer e Nadal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Janniksi è issato a quota 11180neldopo la vittoria agli US Open, diventando, nel giro di 48 ore, prima l’ottavo giocatore a superare i 10000e poi il quinto ad infrangere la barriera degli 11000. Nella storia, però, in tre hanno infranto anche quota 15000: si tratta del serbo Novak, dell’elvetico Roger, e dello spagnolo Rafael. Ilassoluto è del balcanico, l’unico capace di sfondare quota 16000 e sfiorare i 17000, attestandosi a quota 16950 nel giugno 2016. All’epoca, infatti, era il detentore di tutti i quattro tornei del Grand Slam, avendo vinto nel 2015 a Londra e New York e nel 2016 a Melbourne e Parigi. Ha soltanto sfiorato quota 16000, invece, l’elvetico, che nel novembre 2006, raggiunse quota a 15903 vincendo in quella stagione gli Australian Open, Wimbledon, gli US Open e leFinals.