Ottimo esordio per il Poggibonsi a Trestina Belli ruggisce e va a segno su rigore all’86’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)(3-5-2): Fratti 6; Sensi 6,5, De Meio 6,5, Bucci 6 (36’ s.t. De Souza 6); Nouri 7, Lisi 6, Tacconi 5,5, Serra 5,5 (15’ s.t Dottori 6), Giuliani 5,5 (15’ s.t. Arduini 6); Ferri Marini 5, Mencagli 5 (27’ s.t. Nuti 5,5). All. Calori 6(4-3-3): Pacini 6; Cecconi 6, Borri 7, Fremura 6,5, Palazzesi 5,5 (17’ s.t. El Dib 6); Mignani 6, Bigica 5,5 (9’ s.t.6,5), Mazzolli 6 (32’ s.t. Fracassini 6); Boganini 6,5,ni 5,5 (17’ s.t. Vitiello 7), Salvadori 5,5 (9’ s.t. Marcucci 6). All. Calderini 6,5 Arbitro: Rashed di Imola 5 Reti: 41’ s.t.(rig.)– Debutto in campionato positivo per il, che si impone agrazie a unnel finale trasformato dall’ex(oltre 100 presenze in maglia bianconera).