Mostro di Firenze | La soluzione è nell’impronta digitale trovata sull’auto del duplice omicidio di Vicchio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Era il 1984, le tecniche di investigazione disponibili oggi erano pura fantasia. Non solo, la scena del crimine era trattata con meno rigore e spesso contaminata. Eppure, qualche traccia resiste al passare degli anni ed è da lì che si può ripartire per la verità sulla truce saga deldi, il serial killer che dal 1968 al 1985 ha fatto strage di giovani coppie che si appartavano in cerca di intimità, nelle campagne fiorentine. L’autore di diversi duplici omicidi potrebbe aver lasciato un’improntadelle vittime del delitto commesso adel Mugello, il 29 luglio del 1984. L’impronta Si tratta della Fiat Panda in cui trovarono la morte Pia Gilda Rontini, ragazza di 18 anni da poco tempo impiegata in un bar, e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21 anni.