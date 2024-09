Luna Rossa troverà una American Magic ammaccata? L’infortunio a Goodison e un sostituto naturalizzato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)attende di scoprire quale sarà la sua avversaria nella semifinale della Louis Vuitton Cup: dovrà aspettare fino alle ore 11.00 di venerdì 13 settembre, quando INEOS Britannia comunicherà chi avrà deciso di affrontare nella serie da dentro o fuori. I britannici dovrebbero con buona probabilità puntare su Alinghi e così il sodalizio italiano dovrebbe incrociare, curiosamente come successe tre anni fa nella baia di Auckland. I ragazzi dello skipper Max Sirena saranno chiamati a un confronto serrato al meglio nelle nove regate (chi ne vince cinque passa il turno), con il chiro intento di qualificarsi all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup e poi di meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.