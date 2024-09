La risposta poco convincente di Snapchat alle accuse

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 9 settembre 2024) «Siamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il Presidente». «Ma è lei il Presidente». «Bene, allora so già tutto». Questo iconico scambio di battute, una delle scene cult del film Scary Movie, sembra essere la rappresentazione cinematografica delladimosse dal procuratore generale del New Mexico – Raúl Torrez – nei confronti della piattaforma. Come abbiamo spiegato nel nostro precedente approfondimento, l’app è accusata di trarre in inganno gli utenti (per la questione dei messaggi effimeri) e che questa dinamica renda l’applicazione il terreno fecondo per la diffusione incontrollata di materiale pedopornografico.