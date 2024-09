Kate Middleton il messaggio dopo aver completato la chemioterapia | Il mio obiettivo ora è fare il possibile per liberarmi dal cancro

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024)hail ciclo di. La notizia è arrivata direttamente dalla Principessa attrso un lungopubblicato sui canali social ufficiali dei Principi del Galles. Sul suo profilo Instagramha pubblicato un emozionante video in cui è insieme a suo marito William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Le parole della Principessa: Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo siafinalmenteil mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e nella strada sconosciuta. Il viaggio delè complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te.