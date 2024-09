Inchieste a rischio a Perugia per mancanza di personale La lettera | Grado di criticità che non consente l’esecuzione dei servizi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)? Ha raggiunto “undiche nondi garantire la continua e tempestiva esecuzione deidell’Ufficio” ladiamministrativo alla Procura della Repubblica diche si sta occupando tra l’altro dell’indagine sui presunti casi di dossieraggio e di altri fascicoli che coinvolgono i magistrati romani. Lo scrivono il procuratore Raffaele Cantone e il dirigente amministrativo Alessandro Marchionni in unaal ministero della Giustizia e al procuratore generale del capoluogo umbro. Sottolineando che è “con sempre più grave preoccupazione” per “la crescente scopertura nell’organico”. La sede giudiziaria di, per competenza, si occupa appunto di tutte lein cui sono coinvolti magistrati con sede a Roma.