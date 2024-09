Ezio Greggio via da Striscia la Notizia? Vi dico la verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024) In questo periodo sono circolate delle voci piuttosto incresciose in merito ade al possibile licenziamento subito da parte di Mediaset. Il conduttore, infatti, sembrava essere dato per «spacciato» e ormai fuori dala. A sganciare questa piccola bomba era stato il portale Dagospia. Tuttavia, in queste ore, il diretto interessato ha deciso di intervenire mediante i suoi social in prima persona per commentare queste recenti indiscrni trapelate. Nel rispondere al commento di un fan al di sotto di un suo ultimo post, infatti, il conduttore ha svelato come stiano realmente le cose, quali siano i suoi rapporti con Mediaset e il suo futuro in azienda. Mediaset ha licenziato, che lasciala? La risposta I principali programmi televisivi stanno gradualmente riaprendo i battenti, dopo la lunga pausa estiva.