È allerta meteo | scuole chiuse nel Salernitano

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’in Italia va avanti per la giornata di lunedì. Il maltempo che ha investito il Nord interessa ora anche il Sud. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizionirologiche avverse, conarancione sull’intero territorio di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise.gialla in 17 Regioni da Nord a Sud. Nelil sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli ha riunito il Coc e attivato la fase di attenzione e monitoraggio delle aree critiche del territorio. Il Comitato ha disposto la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, delle ville dei parchi e del cimitero, per la durata dell’anche nel comune di Maiori, Minori e Amalfi.