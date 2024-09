Crolla muro sulla ferrovia | 60 persone evacuate

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il maltempo si sta facendo sentire in questi giorni, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Decine di interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari a partire dalla tarda serata di ieri, soprattutto dopo che tre famiglie sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Il maltempo ha causato anche il crollo di unlinearia. 60sono state fatte scendere dai soccorritori dal treno. Maltempo in Brianza Brianza flagellata dal maltempo: decine di interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari a partire dalla tarda serata di domenica all'alba di oggi, lunedì 9 settembre.