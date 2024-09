Casini risponde a Commisso | Serie A attenta alla sostenibilità Inter pulita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lorenzo, Presidente della LegaA, ha risposto al Presidente della Fiorentina Roccosul tema dei requisiti soddisfatti o meno dae Milan per l’iscrizioneA. IL CHIARIMENTO – Lorenzo, Presidente della LegaA, si è espresso al termine del vertice della Lega in meritopolemica innescata dalle parole del Presidente della Fiorentina Roccosue Milan. Al patron viola, che aveva sollevato dubbi in meritolegittimità dell’iscrizione delle due compagini meneghine al campionato diA,ha risposto in questo modo a TMW: «Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che è nei nostri documenti, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione».