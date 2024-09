Bruno Vespa non intervisterei Boccia per non essere suo strumento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - "Che cos'è il servizio pubblico? In una tv commerciale hanno detto che intervistare Maria Rosariaera servizio pubblico mentre intervistare un ministro al Tg1 non lo era. Non so più cosa significhi fare sevizio pubblico". Lo ha dettoalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di 'Cinque minuti' e di 'Porta a porta' che ripartono dal 10 settembre su Rai 1 rispettivamente alle 20.30 dopo il Tg1 e in seconda serata. Tornando alla vicenda che ha visto protagonisti Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice di Pompei,ha detto che "il direttore del Tg1 è stato bravissimo, ha chiesto tutto al ministro della Cultura (dimessosi dopo qualche giorno, ndr). Mi sarebbe piaciuto intervistarlo, ovviamente. Non è nei miei desideri, invece, intervistare laperchè non vogliouno dei suoi strumenti".