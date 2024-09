Automotive Italia in prima fila per rimandare lo stop del 2035

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’idea del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso di anticipare all’anno prossimo la revisione della scadenza delriguardante loalla produzione dei motori termici è ottima. La presenterà il prossimo 25 settembre in Europa al Consiglio per la competitività con questo meme: “Rivedere subito la scadenza, l’industria rischia il collasso”. Non soltanto quellana dell’indotto e della componentistica, quanto quella europea, come dimostra il caso Volkswagen. L’attuale situazione è assurda: la politica europea, che dovrebbe agire nell’interesse e su mandato dei cittadini, ha fatto in modo che possano essere costruite le automobili che ben pochi automobilisti vogliono.