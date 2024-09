Alcaraz | Mi sento meglio fisicamente pronto per la Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Dopo Wimbledon pensavo di fare. Non ho giocato al livello che mi aspettavo, ma devo essere bravo ad accettare il passato. Probabilmente non mi sono preparato alper il cemento dopo le Olimpiadi. Ora mibenee penso di essereper lae per i prossimi tornei. Siamo una squadra forte e puntiamo a passare il girone e a fare bene a Malaga”. Queste le parole di Carlos, in conferenza stampa a Valencia, in vista dellache giocherà con la sua Spagna.: “Miper la” SportFace.