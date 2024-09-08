Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 08:30 (Di domenica 8 settembre 2024) Viabilità 8 SETTEMBRE 2024 ORE 08.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PRINCIPALE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA VIA SALARIA VECCHIA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA BORGO QUINZO PASSIAMO AGLI EVENTI NEL FRUSINATE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA “GUARCINO-CAMPOCATINO” DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 07:30 - ASTRALSPA. 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIOENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PRINCIPALE STRADE EAUTOSTRADE DELLA REGIONE, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA PRESTAR WEATTENZIOEN SJULLA FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO A CAUSA DI UN INCICDNETE AVVENUTO AL KMM 436 IN DIREZIOEN ROMA PASSIAMOA GLI EVENTI A ROMA IN OCCASIONE DELL 81° ANNIVERSARIO DELLA DIFESA DI ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 19:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STATALE PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DA VIA VALLELATA A VIA APRILIANA RESTIAMO SULLA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA FERENTINO E ANAGNI, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE IN DIREZIONE ROMA CAMBIAMO ARGOMENTO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 18:30 - NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 18. IT ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, TRA ANAGNI E FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITà SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA VALLELATA A VIA APRILIANA RESTIAMO SULLA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA CI SPOSTIAMO SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, NELLE DUE DIREZIONI SULL’AURELIA AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE DELLLA CAPITALE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO DA MERCOLEDÌ 11 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI ESERCIZIO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA. romadailynews
- Allerta idrogeologica arancione e gialla per temporali e piogge diffuse: le disposizioni del COC - ... emesso da Regione Liguria dalle ore 00.00 alle ore 15.59 di domenica 8 settembre, e comunque fino ... pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate ... smartune.genova
- AV, FS Jonica e SS106, Sasso (Lega): "Salvini per lo sviluppo infrastrutturale della Calabria" - Entro il 2025, saranno pronti i primi 18 chilometri, che rappresenteranno un importante passo avanti per la viabilità della regione, collegando finalmente in modo più rapido e sicuro il nord - est ... citynow
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma