Topalovic l’Inter lo attende… E lui brilla in nazionale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Lukaè uno dei colpi a livello giovanile concretizzati dalla scorsa estate. L’attaccante sloveno è stabilmente fra i titolari della Primavera di Zanchetta che attende i suoi gol. E lui, nel mentre,in. CRESCITA – Di Luka, lo sappiamo, si parla molto bene. Specialmente in ottica futura, dal momento che si tratta di un giocatore classe 2006.Primavera lo ha già lanciato dopo il suo arrivo in estate e il lavoro con la Prima Squadra: nelle prime tre giornate di campionato, infatti, il tecnico Andrea Zanchetta lo ha schierato da titolare. E mentre in casa nerazzurra si attende la sua crescita, e soprattutto i suoi gol, lui pensa a far parlare di sé incantando con la maglia della suatra i protagonisti nella suaMa non decisivo.