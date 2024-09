Serata dedicata ai Barbari Valenti rilegge la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Conferenza spettacoloallaper dare risposte sul tema ’Ia casa loro. Brutti, sporchi e cattivi o creatori di un nuovo mondo?’. Il compito di argomentare con dovizia di particolari e curiosità sarà di Marcodell’Università di Siena (cattedra di Archeologia Medievale), in collaborazione con Lo Stanzone delle Apparizioni. L’appuntamento è martedì alle 21.15 nel chiostro di Abbadia Isola, al MaM – Museo archeologico Monteriggioni. In caso di maltempo l’evento sarà in Sala Ildebrando. Siamo abituati a conoscere isoprattutto per le invasioni/migrazioni. L’attenzione è infatti rivolta agli estesi raggruppamenti armati che tra IV e VI secolo costituirono dei regni in gran parte dell’Occidente.