Piogge torrenziali devastano il sud-est del Marocco | quattro morti e 14 dispersi

(Di domenica 8 settembre 2024) Un’ondata diha causato devastazione nelle province del sud-est del, in particolare nei dintorni di Tata, un dipartimento rurale della regione di Agadir. Il bilancio delle vittime è drammatico:e 14, con numerosi testimoni che riferiscono di persone trascinate via dalla furia delle acque. Le fortihanno causato il crollo di numerose abitazioni, colpendo duramente anche le zone di Ouarzazate e Tingherir, dove l’acqua è caduta ininterrottamente da venerdì sera fino al tardo pomeriggio di oggi. La potenza dell’acqua ha reso molte vie di comunicazione impraticabili, e solo una parte di esse è stata ripristinata. Turisti bloccati vicino al Sahara Non sono stati risparmiati neanche i turisti, sorpresi dalla tempesta mentre si trovavano nei bivacchi attorno all’Erg Chebbi, la duna più alta del Sahara, vicino a Merzouga.