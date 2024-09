Nubifragio in Brianza diversi fiumi esondati | oltre 50 interventi per allagamenti e frane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Merate (Lecco), 8 settembre 2024 –sommersa da un’ondata d'acqua, dal cielo e da terra. In seguito alla pioggia battente che nel tardo pomeriggio si è trasformata in un vero e proprio, si registranonelle zone di Meratese, Casatese e Oggionese. Il torrente Molgora ha rotto gli argini tra Merate e Olgiate Molgora, mentre il Lavandaia è esondato a Missaglia e la roggia Gambaione è tracimata a Barzanò. Molte strade sono diventatein piena o laghi, tra cui anche Provinciale 51 La Santa e, in alcuni tratti, la Statale 36, compreso nel tunnel dell'Attraversamento. Risultano allagati purecentri abitati,che interi complessi residenziali. Si sono verificati insmottamenti e si contanocrolli di alberi.