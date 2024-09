MotoGP su TV8 oggi GP San Marino 2024 | orario gara programma in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) La giornata di domenica 8 settembre rappresenterà il culmine del Gran Premio di San(e della Riviera di Rimini, come sarebbe corretto chiamarlo alla luce del nome ufficiale). Siamo al tredicesimo dei venti atti da cui è composto il Motomondiale. Il palcoscenico dell’evento sarà il Circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Ci si stanzierà in Romagna molto più a lungo del previsto, poiché quella odierna sarà la prima delle due garete a Misano. Bisogna difatti ricordarsi di come l’autodromo italiano sia stato scelto per recuperare il GP del 22 settembre dopo le rinunce dell’India prima e del Kazakistan poi. Misano caput mundi, dunque. Lo scorso anno, in, si impose Jorge Martin, capace di precedere Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Le classi inferiori premiarono invece Pedro Acosta e David Alonso.