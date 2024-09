Fuga di infermieri a Como | Solo promesse dal Governo in Svizzera qui vicino si guadagna il 46% in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)– Turni massacranti, stipendi modesti e la sensazione di essere sempre in prima linea, senza un’adeguata protezione da parte dello Stato. Sono tanti i motivi per cui l’infermiere è diventato un mestiere ingrato, e per chi vive lungo la fascia di confine ce n’è anche uno in più: gli stipendi d’oro che a parità di orario vengono riconosciuti a chi decide di andare a lavorare in. Oltreconfine con l’abilitazione in tasca siil 46,2% in più, ovvero 5.500 euro lordi contro 2.600 euro, lo stipendio che in Italia viene riconosciuto a un primario. Così nonostante l’aumento del 4% concesso l’anno scorso è difficile competere per gli ospedali die Varese con 33.900 euro l’anno contro gli oltre 70mila euro lordi che vengono promessi a chi scegli una qualsiasi clinica del Canton Ticino.