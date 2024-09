Clamoroso in Pontassieve-Subbiano | centravanti lanciato a rete viene steso dall’allenatore avversario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024)(Firenze), 8 settembre 2024 – In(Girone C di Promozione) è accaduto un episodio davvero incredibile e. Nel finale del primo tempo, Cragno lancia Bourezza per il contropiede del. L’attaccante di casa riceve palla nei pressi della panchina avversaria e si dirige verso la porta avversaria, quando l’allenatore ospite, Giusti, entra in campo e stende Bourezza con un calcio. Dopo lo stupore generale, l’arbitro espelle il tecnico dele, ovviamente, assegna una punizione al. E’ stato un episodio che ha poi condizionato il prosieguo e l’esito della gara visto che il risultato finale è stato di 0-0.