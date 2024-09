Casa a prima vista un’ex ballerina di Amici tra i protagonisti della terza stagione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 8 settembre 2024) Dallo scorso due settembre su Real Time è tornato in onda uno dei programmi più amati di sempre, ovvero, il format Discovery in cui persone che sono alla ricerca di unachiedono aiuto a sei agenti immobiliari, tre dei quali si trovano a Milano e gli altri tre a Roma. Tra i tanti che si sono rivolti agli ormai famosi agenti, c’è stata anche una, ex allieva di, che insieme alla mamma ha chiesto l’aiuto di Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Maier per trovare ladei suoi sogni a Roma. Stiamo parlando di Giulia Pelagatti, che ha partecipato alla sedicesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, la stessa che ha visto gareggiare anche Riki e Michele Merlo. Dopo l’esperienza nel talent, Giulia ha continuato la sua carriera di, ballando anche come velina a Striscia la notizia.