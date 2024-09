C sinistra | Calenda ‘differenze troppo ampie possibile lavorare su alcuni argomenti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Rom, 8 set (Adnkronos) – “Dirò una cosa nuova: non siamo nel campo largo proprio perché le differenze su energia e ambiente, così come sulla politica estera, sulla disciplina di Bilancio, sulla giustizia, sulla politica dei bonus etc sonoper consentire di presentare una credibile alternativa di governo. Ci sono invece argomenti (sanità/salari/scuola) sui qualiinsieme èe doveroso”. Lo scrive su Twitter Carlo. L'articolo C.suCalcioWeb.