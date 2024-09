Addio Nicola siamo sicuri che lassù sei sulla cima più alta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno del dolore e del doveroso lutto cittadino a Solofra, per l’ultimo saluto aCucciniello, tragicamente strappato alla vita in un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato. La Colllegiata di San Michele Arcangelo è piena dentro e fuori per accompagnare l’ultimo viaggio del giovane: in prima fila papà Michele e mamma Edda, il fratello Gaetano e tutti gli altri familiari e la miriade di amici che ancora stentato a credere a quanto accaduto e continuano a pregare per il cugino Antonio e l’amico Alfonso alla guida dell’auto coinvolta nel drammatico incidente stradale. C’è anche il sindacoMoretti che ribadisce come non si siano parole sufficienti per esprimere la solidarietà. e vicinanza alla famiglia colpita da una tragedis simile: “E’ la tristezza di una intera città che si stringe alla famiglia”.