A Fedez non parte autotune e il video è virale | Non sono Celine Dion

(Di domenica 8 settembre 2024) (Adnkronos) – Problemi con l’sul palco per: l’esibizione fa ‘flop’. Sui social circolano diversicon il rapper milanese al concerto di Torrenova del messinese che lo provano tanto che lui stesso a un certo punto si è fermato, mentre intonava ‘Sexy Shop’, il brano lanciato questa estate insieme al collega Emis Killa. “Stoppala, stoppala amico: c’è un problema tecnico. Ho un ritorno in cuffia” ha dettoal fonico. “Abbiamo un problema tecnico: non so cantare”, “l’è andato, un disastro”, “e c’è anche chi paga per venirlo a vedere” si legge nei commenti dei tanti filmati che girano su X. “viralissimo, super scoop: ho cantato di m..