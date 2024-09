Vuelle stoppata dal ferro | a Forlì il primo test

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Unieuro71 VL Pesaro 70 71 - 70 (21-24; 21-11; 14-15; 15-20) Unieuro: Harper 6, Dawson 9, Pollone 5, Gaspardo 13, Del Chiaro 6, Parravicini 7, Cinciarini 13, Pascolo 4, Magro 5, Pinza 3, Tavernelli n.e. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri. VL Pesaro: Petrovic, Meretto 2, Parrillo, Comis, Imbrò 7, De laurentiis 4, King 5, Bucarelli 12, Lombardi 8, Zanotti 11, Ahmad 21. All.: Stefano Sacripanti. Ass.: Baioni e Pentucci. Tra laPesaro e la finale del quadrangolare di Lignano Sabbiadoro - ’Memorial Bortoluzzi’ c’è di mezzo il, quello che stoppa Imbrò dal segnare il terzo tiro libero consecutivo (assegnati per fallo subito su tentativa di tripla) a 5 secondi dalla fine e consegna il successo anell’esordio del torneo.