Superbike Alex Lowes domina la superpole bagnata di Magny-Cours 2 Bulega Bautista solo 17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Il mago della pioggia!ha fissato il miglior tempo nelladel Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale2024,ndo la scena e rifilando distacchi abissali a tutti. Sul tracciato diè la pioggia la grande protagonista della giornata con l’asfalto completamente bagnato che ha presentato un biglietto da visita particolarmente complicato ai piloti con alcuni tratti letteralmente allagati.(Kawasaki) ha fissato il limite in 1:51.946 con un vantaggio enorme (+0.772) su Nicolò(Ducati) mentre è terzo il britannico Scott Redding (BMW) a 853. Quarta posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 1.081, quinta per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 1.533, mentre è sesto lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 1.888. Settima posizione per Axel Bassani (Kawasaki) a 1.