Stramaccioni | Frattesi uno dei migliori in Europa! Fortuna Inter

(Di sabato 7 settembre 2024), ex allenatore dell’e ora opinionista a Rai Sport, ha commentato la vittoria dell’Italia ai danni della Francia. Tra i temi toccati anche la presenza diin campo, autore del gol del vantaggio. FORTE – Andrea, opinionista sportivo ed ex allenatore dell’nell’era di Massimo Moratti, a Rai Sport ha commentato la vittoria dell’Italia ai danni della Francia sui canali di Rai Sport. Queste le parole diche sottolinea la presenza di Davidein campo: «riesce a segnare con poco spazio?ta l’che ha Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan davanti, ma Davide dà sempre il suo contributo. Immaginate se dovesse giocare trenta-trentacinque partite in una stagione. Credo sia una delle mezzali più forti negli ultimi sedici metri in».