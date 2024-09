Sinner la Wada può fare ricorso sul caso doping | quando e cosa potrebbe succedere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilche ha per protagonista Janniknon è ancora chiuso. Il termine concesso all’Agenzia Mondiale Anti) e a Nado Italia per appellare davanti al Tas di Losanna il giudizio di “totale mancanza di colpe o negligenza”, con cui l’International Tennis Integrity Agency (Itia) lo scorso 19 agosto ha prosciolto il tennista italiano per la doppia positività al Clostebol del 10 e 18 marzo, è infatti fissato alla mezzanotte di lunedì 9 settembre, e non di venerdì 6, come qualcuno aveva ipotizzato.Leggi anche: Us Open,batte Draper e vola in finale. Un anno da sognopuòindiMapuò accadere adesso? Per il momento resta il mistero sulla decisione della, chedecidere di presentare il suoanche all’ultimo minuto. Se dovesse farlo, però, questo atto rappresenterebbe un gesto storico.