Sinner da urlo | partita stellare contro Draper e vola in finale agli Us Open

(Di sabato 7 settembre 2024) Janniksempre più nella storia del tennis: il 23enne di Sesto Pusteria diventa il primo italiano a raggiungere ladegli Usdi tennis, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Per l'azzurro è anche la secondamajor in carriera dopo quella vinta in gennaioAustralianDaniil Medvedev. In semiha dovuto dare fondo a tutte le energie per piegare la resistenza dell'inglese Jach, numero 25 Atp e alla sua prima semiSlam raggiunta per altro senza perdere un set.si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 (3), 6-2. L'altoatesino ha fatto valere alla lunga il suo status di numero 1 del mondo, confermando la sua capacità di giocare alla grande i punti importanti e nei momenti decisivi.ha invece pagato l'inesperienza, commettendo qualche errore di troppo nelle fasi cruciali del match.