Se è un sogno non svegliateci

(Di sabato 7 settembre 2024) La prima pausa nazionali della stagione è insopportabile. Arriva nel momento in cui siamo affamati di Serie A, Premier League e di ogni altro campionato disponibile. Devi ancora capire bene quel calciatore che è arrivato chissà da dove, abituarti a quello che ha cambiato squadra il 31 agosto, preparare le aste del Fantacalcio, i “vabbè si torna al lavoro ma almeno c’è Udinese-Como in prima serata”. La pausa rompe questa magia, questo flusso. Nessuno la vuole davvero. La sera di giovedì 5 settembre è talmente priva di attesa per il calcio del presente che la Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Fabio Capello e Arrigo Sacchi sul derby di Milano, che si giocherà tra due settimane. Alcune notizie: Pepe si è ritirato e lo stadio Da Luz gli dedica una coreografia, Angel Di Maria lascia l’Albiceleste, Luis Suarez l'Uruguay. Questo è quanto.