Raspadori super in Francia-Italia una pioggia di elogi | Un killer con i guanti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024)trascina l’alla vittoria con un gol dae prestazioni da 7 in tutte le principali testate sportive. Nella scintillante vittoria dell’contro la, il protagonista indiscusso è stato Giacomo. L’attaccante azzurro, subentrato a partita in corso, ha avuto un impatto decisivo che ha spostato gli equilibri e permesso aglini di ottenere un trionfo prestigioso. Le pagelle dei quotidiani nazionali non hanno risparmiatoper la sua performance, sottolineando il suo contributo cruciale alla vittoria. La Gazzetta dello Sport assegna aun meritato 7, lodando il suo “impatto decisivo” sul match. Il quotidiano sportivo milanese evidenzia come il giovane attaccante sia riuscito a cambiare marcia alle soluzioni offensive dell’