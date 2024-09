Previsioni meteo Italia 8-15 settembre 2024 | temporali e cali di temperatura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024) La seconda settimana disarà caratterizzata da forti variazioni climatiche sull’intero territoriono. La fine dell’estate sarà segnata dai recenti cambiamenti. Si parte con condizioni di bel tempo e temperature sopra la media, ma l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà instabilità, con possibili nubifragi eintensi su diverse regioni. Di seguito, un’analisi dettagliata per l’intera settimana delle, foto Ansa – VelvetMagLunedì 8 e martedì 9: clima ancora estivo Le giornate di lunedì 8 e martedì 9vedranno un clima prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature che rimarranno sopra la media stagionale in molte zone d’. Al Centro-Sud e nelle isole maggiori, come Sicilia e Sardegna, il termometro potrebbe raggiungere i 32-34°C, regalando un ultimo scampolo di estate.