Nainggolan | Inter approccio mal compreso Dopo Roma scelta chiara

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)venuto come ospite al podcast Gurulandia, Radjaè tornato sulla suadi lasciare lae di andare all’. In un’esperienza tutt’altro che memorabile. SCELTE – Radjatorna sulla sua esperienza all’, arrivataaver lasciato la. Un’esperienza, quella in nerazzurro, non particolarmente memorabile.vistato dal podcast Gurulandia, l’ex centrocampista ha spiegato così le sue scelte: «Era stata mia ladi andare via dallae andare dove volevo io. C’era un Direttore Sportivo che mi diceva che fossi importante, ma allo stesso tempo voleva vendermi senza avermi detto nulla. Ho scelto di andare via e, sapendo che lui se ne sarebbe andatosei mesi, sarei rimasto a. La mia tristezza di essere andato via dallaera così forte che il mioall’è statomale.