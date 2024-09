Morto Mendes leggenda della Bossa Nova

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 8.40 Il pianista Sérgiomusica brasiliana che rese popolare lain tutto il mondo,èall'età di 83 anni a Los Angeles. Lo ha annunciato la sua famiglia.ha inciso oltre 35 album ed è stato in tournée con i maggiori artisti americani, come Frank Sinatra. Nel 1966 ottenne il successo internazionale con l'album "Sergio&Brasil 66" e il famoso "Mas Que Nada",adattamento di una canzone del brasiliano Jorge Ben. Grammy Award nel '93 per miglior album di world music con "Brasileiro".