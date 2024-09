Maltempo la conta dei danni Infiltrazioni crolli ed allagamenti Oltre cento interventi dei pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Gravialla scuola materna Rapelli a causa delled’acqua provovate dal forte temporale di giovedì mattina e il piano superiore rischia di rimanere chiuso per alcuni giorni. Infatti, in alcuni punti sono crollati i pannelli in cartongesso e le conseguenze sono abbastanza estese. Ieri sono stati pianificatida effettuare con urgenza per riportare la struttura scolastica in sicurezza: rimozione dei manufatti imbevuti d’acqua, spostamento di un pluviale e verifica sulla copertura della tenuta di tegole e guaina. Ieri parte dei bambini iscritti sono andati a scuola (solo al piano terreno però) regolarmente anche se fino alla settimana prossima rimangono fino alle 12 e non pranzano nel plesso. "Occorrerà capire l’entità del danno e quindi si faranno le valutazioni del caso" ribadisce la preside dell’istituto Comprensivo di Codogno, Cecilia Cugini.