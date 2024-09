L’Irlanda ha un surplus | 86 miliardi che non sa come usare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024)è davanti a un paradosso di lusso. È diventata un Paese ricco, con undi 8,6di euro previsto per il 2024, spinto dalla generosa tassazione alle multinazionali che quindi sono arrivate qui a frotte. Ma non sala ricchezza inaspettata senza surriscaldare l’economia interna e quindi rischiare di ricadere nel passato (dieci anni fa il salvataggio necessario che ora sembra fantascienza). E intanto vive con due Paesi in uno: dove i servizi alla persona e le infrastrutture restano concentrati in poche aree e dove un bambino su sette vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà. A fronte di circa 5milioni di abitantiha un Pil che negli ultimi anni è cresciuto ad un ritmo senza precedenti, addirittura cinque volte più veloce delle aspettative nel 2023.